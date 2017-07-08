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  3. 08 Temmuz 2017 12:15

Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi

Adalet Yürüyüşü 24’üncü günüde İstanbul’da devam ederken, D-100 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.

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Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeliden 40 bini Türkiyeye döndü
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Silahla oynamak hayatına mal olacaktı