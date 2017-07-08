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  3. 08 Temmuz 2017 16:45

Adalet Yürüyüşü, Kartalda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”nün 24'üncü gününde kortej ile birlikte Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'na yürüyor.

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Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü
Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü
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Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki
Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki
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Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeliden 40 bini Türkiyeye döndü
Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeliden 40 bini Türkiyeye döndü
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Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi
Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi
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Drift yaparken araçtan fırladı
Drift yaparken araçtan fırladı