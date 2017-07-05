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  3. 05 Temmuz 2017 14:15

Adalet Yürüyüşüne saldırı son anda önlendi

Kocaeli Emniyeti, Adalet Yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ'lıyı operasyon ile yakaladı.

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Tokatta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Tokatta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
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Sokak hayvanlarının hem hastanesi hemde evi oldu
Sokak hayvanlarının hem hastanesi hemde evi oldu
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3 Günde 150 kaz telef oldu
3 Günde 150 kaz telef oldu
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51 yaşındaki down sendromlu yüzücünün 51 madalyası var
51 yaşındaki down sendromlu yüzücünün 51 madalyası var
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DEAŞın hücre evlerine şafak vakti operasyonları: 6 canlı bomba!
DEAŞın hücre evlerine şafak vakti operasyonları: 6 canlı bomba!
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Kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı