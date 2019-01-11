  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ocak 2019 23:05

Adamın kafasına ağaç dalı düştü

Çin’de parkta yürüyen adam ölümden döndü. Talihsiz adamın kafasına ağaç dalı düştü. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan yaralı adamın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.(İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Kontrolden çıkan tanker araçların arasına daldı
Kontrolden çıkan tanker araçların arasına daldı
Video Galeri
E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı
E-5’te trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı
Video Galeri
Minik Ceylin cinayeti davasında karar
Minik Ceylin cinayeti davasında karar
Video Galeri
Boya imalathanesinde yangın: 4 yaralı
Boya imalathanesinde yangın: 4 yaralı
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Gaziantep sanayi sitesinde yangın
Gaziantep sanayi sitesinde yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM