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Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı

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Adana'da yaşanan kavurucu sıcaklar, araç termometrelerinin 49 dereceyi göstermesiyle dikkat çekti. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle bir otomobil aniden alev aldı.

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