Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 17:10 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 17:10 Adana'da yaşanan kavurucu sıcaklar, araç termometrelerinin 49 dereceyi göstermesiyle dikkat çekti. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle bir otomobil aniden alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666071e05f7773e8db0489d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor