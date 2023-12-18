Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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