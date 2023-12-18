Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:30 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 08:30 Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657fd9015f2924445703a6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi