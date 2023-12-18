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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var

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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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