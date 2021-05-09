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Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı,

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