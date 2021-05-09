Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 23:21 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı, Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609844304845d8043d76a163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı Anneler Günü'nde kahreden olay! Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı!