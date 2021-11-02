Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana Havalimanı'nda kaçak mülteci şoku Adana Havalimanı'nda kaçak mülteci şoku 02 Kasım 2021 Salı Saat: 14:21 Adana'da polisin operasyon sonucu yakaladığı bir tır dolusu kaçak göçmenin karakola götürüldüğü sırada içlerinden bir grup mülteci, güvenlik güçlerinden kaçmak isterken tel örgüleri atlayarak Adana Havalimanı'na girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61811f57ea4e6765f75518a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'nın canlı yayında mide bulandıran cinsel ilişki itirafı İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Asgari ücret 10 bin TL olmak zorunda'' Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli ile ilgili olay itiraf Kadınlar alışverişi bırakıp birbirlerine girdi! Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman