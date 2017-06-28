  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Haziran 2017 12:15

Adana şalvarı modern kültüre direniyor

Siyah rengi, genişliği ve rahatlığıyla bilinen ünlü Adana şalvarı, modern kültüre karşı direniyor. Şalvarcı esnafı, 20 yıl öncesinde günde 100 şalvar satarken şimdi 10 şalvar satamadıklarını söylüyor.

Video Galeri
Eminönünde 500 polisle kaçakçıklık operasyonu
Eminönünde 500 polisle kaçakçıklık operasyonu
Video Galeri
Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi
Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi
Video Galeri
Üsküdarda erkek cesedi bulundu
Üsküdarda erkek cesedi bulundu
Video Galeri
Heyecanlanan damat, gelin yerine nikah şahidini öptü
Heyecanlanan damat, gelin yerine nikah şahidini öptü
Video Galeri
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Video Galeri
4 teröristi etkisiz hale getiren komandolara davul zurnalı karşılama
4 teröristi etkisiz hale getiren komandolara davul zurnalı karşılama