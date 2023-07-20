Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı! Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı! 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 18:20 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 18:20 Adana'da depremde ağır hasar alan bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b950bddc87a926d57d04f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar! Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı