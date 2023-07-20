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  4. Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı!

Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı!

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Adana'da depremde ağır hasar alan bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

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