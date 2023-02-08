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  4. Adana'da 12 katlı apartmanın enkazından 4 ceset çıkarıldı

Adana'da 12 katlı apartmanın enkazından 4 ceset çıkarıldı

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Adana'da yıkılan 12 katlı Alpergün Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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