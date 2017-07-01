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  3. 01 Temmuz 2017 17:45

Adanada 39 yılın en sıcak günü

Adana'da bugün ölçülen 43 dereceyle 39 yılın en sıcak günü yaşanıyor.

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Bakan danışmanından ya sansür
Bakan danışmanından ya sansür
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Manavgatta çıkan yangında 550ye yakın hayvan telef oldu
Manavgatta çıkan yangında 550ye yakın hayvan telef oldu
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
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5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Bıçaklarla hastaneyi bastılar
Bıçaklarla hastaneyi bastılar
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Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi
Kadıköyde dev ağaç insanların üzerine devrildi