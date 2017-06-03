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  3. 03 Haziran 2017 08:15

Adanada 500 polisle aranan şahıslara operasyon

Adana’da çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşmiş kişilere yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı.

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Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
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Diyarbakırda dev operasyon
Diyarbakırda dev operasyon
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İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
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CHP’liler: Geçmişte FETÖ’nün hedefi olmuş askerlerin aynı helikopterde..
CHP’liler: Geçmişte FETÖ’nün hedefi olmuş askerlerin aynı helikopterde..
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Kozanda askeri araç takla attı: 8 yaralı
Kozanda askeri araç takla attı: 8 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı