  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2017 01:15

Adanada 500 polisle Huzur uygulaması

Türkiye genelinde 6’cısı düzenlenen ‘Huzur’ uygulaması kapsamında, Adana’da 500 polisin katılımıyla helikopter destekli olarak, yollar, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerin denetimi yapıldı.

Video Galeri
Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Video Galeri
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
Video Galeri
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
Video Galeri
Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Video Galeri
Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Video Galeri
Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı
Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı