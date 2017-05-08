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  3. 08 Mayıs 2017 22:15

Adanada 700 polisle dev operasyon

Türkiye genelinde düzenlenen narkotik uygulaması kapsamında Adana’da uyuşturucu satışının önüne geçmek amacıyla 700 polisin katılımıyla helikopter destekli olarak yollar ve umuma açık yerlerde uyuşturucu denetimi yapıldı.

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