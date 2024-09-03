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  4. Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı

Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde ''beyaz altın'' olarak da anılan pamuğun hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

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