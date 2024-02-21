Adanada bin 893 adet sahte altın ele geçirildi

Adana'da sahte darphane baskılı düşük ayarda piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 adet çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi.

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