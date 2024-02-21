Anasayfa Video Galeriler Gündem Adanada bin 893 adet sahte altın ele geçirildi Adanada bin 893 adet sahte altın ele geçirildi 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:45 Adana'da sahte darphane baskılı düşük ayarda piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 adet çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5aa25ede9fcfc32011e87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif Hüsnü Şenlendirici de yerel seçimlerde aday oldu İstanbul'da akıl almaz hırsızlık: 6 kez deneyip, 7'ncisinde soydular İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği Milli uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı Kırmızı bültenli bir yabancı uyruklu daha Türkiye'de yakalandı 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otobüste kadına yumruklu tekmeli saldırı kamerada Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı!