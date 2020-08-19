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  3. 19 Ağustos 2020 18:25

Adana'da böcek istilası! Bir mahalleyi hamam böcekleri sardı

Adana'da bir mahalleyi istila eden hamam böcekleri, mahalle sakinlerini hayattan bezdirirken, mahalle sakinlerinden inşaat işçisi Şefik (38) ile eşi Hatice Güzel (28), yetkililerden yardım istedi.

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