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  3. 11 Temmuz 2020 15:05

Adana'da dehşet dakikaları! Tokalaşmak için elini uzattı hayatının sonu oldu

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Girdiği dükkanda portakal suyu sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Girdiği dükkanda portakal suyu sıkıp içen hırsız güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Meclis'te ''eli Fethullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın'' dedi ve...
Meclis'te ''eli Fethullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın'' dedi ve...
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Sosyal medya Erdoğan'ın bu Ayasofya açıklamalarını konuşuyor
Sosyal medya Erdoğan'ın bu Ayasofya açıklamalarını konuşuyor
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Canlı yayında olay sözler: ''Aklın yok ki alay edeyim''
Canlı yayında olay sözler: ''Aklın yok ki alay edeyim''
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Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı
Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı
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Meral Akşener özür diledi
Meral Akşener özür diledi
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