Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da dolu etkili oldu Adana'da dolu etkili oldu 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 17:20 Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62728ba4ab678814224a3277" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''karanlıkta bir hafta'' belgeseli İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz'' Mansur Yavaş'tan sosyal medyayı sallayan bayram videosu İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey'' Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada