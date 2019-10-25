  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ekim 2019 09:55

Adana'da eylem hazırlığındaki 9 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için keşif yaptıkları öne sürülen 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Demet Akalın ile Selin Ciğerci'nin arası bozuldu
Demet Akalın ile Selin Ciğerci'nin arası bozuldu
Video Galeri
İki FETÖ imamı tutuklandı
İki FETÖ imamı tutuklandı
Video Galeri
Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
İstanbul'da susuzluk alarmı ! Megakentin 176 günlük suyu kaldı
İstanbul'da susuzluk alarmı ! Megakentin 176 günlük suyu kaldı
Video Galeri
Her şey ulaşım zammıyla başladı ! 18 ölü, 150'den fazla yaralı
Her şey ulaşım zammıyla başladı ! 18 ölü, 150'den fazla yaralı
Video Galeri
Çukur'da Koçovalılar'a şok saldırı!
Çukur'da Koçovalılar'a şok saldırı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM