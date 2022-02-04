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Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü

Adana’da hijyenik ürünler üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangında fabrika adeta alev topuna döndü.

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