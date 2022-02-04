Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü 04 Şubat 2022 Cuma Saat: 08:55 Adana’da hijyenik ürünler üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangında fabrika adeta alev topuna döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fcbfdd3b187353c76bd007" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Spor canlı yayınına damga vuran anlar! Sunucu da dayanamadı Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı İşte asıl bu ateş sönmeyecek! Samsun'da sabah kadar süren Atatürk nöbeti Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti! Kaza yapan motosikletli otomobil üstüne düştü Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı: Zinayı meşrulaştırıyorsun A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu İstanbul'un göbeğinde parfümcü terörü! Turistin kafasında şişe parçaladılar