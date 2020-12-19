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  3. 19 Aralık 2020 18:05

Adana'da göçük! 2 işçi toprak altında

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi toprak altına kaldı.

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