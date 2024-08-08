Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:56 Adana'da Ağustos ayı başındaki orman yangınına müdahale ederken göle düşen helikopterin enkazı JAK ve SAK timleri tarafından 5 günlük çalışma sonucu çıkarılabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4500f517d760a3b0ca8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor