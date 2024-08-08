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  4. Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı

Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı

Adana'da Ağustos ayı başındaki orman yangınına müdahale ederken göle düşen helikopterin enkazı JAK ve SAK timleri tarafından 5 günlük çalışma sonucu çıkarılabildi.

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