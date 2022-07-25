Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı.

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