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  3. 11 Nisan 2017 00:50

Adanada iki kadın öldürüldü

Adana’da iki kadın, boş bir arazide başlarından vurularak öldürüldü.

Video Galeri
Suriye rejim güçlerinden İdlibe fosfor gazlı saldırı
Suriye rejim güçlerinden İdlibe fosfor gazlı saldırı
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İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı
İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı
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Yanan eve giren anne 4 çocuğunu kurtardı
Yanan eve giren anne 4 çocuğunu kurtardı
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Uyuşturucuyu mezarlıkta saklamışlar
Uyuşturucuyu mezarlıkta saklamışlar
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Zikte aşireti evet diyecek
Zikte aşireti evet diyecek
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İnternet kafede dehşet: Yılan böyle saldırdı
İnternet kafede dehşet: Yılan böyle saldırdı