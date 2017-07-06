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  3. 06 Temmuz 2017 07:45

Adanada kimyasal fabrikada patlama sonucu yangın çıktı

Adana’da, kimyasal fabrika tesisinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İftaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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