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  3. 24 Nisan 2017 10:50

Adanada korkunç kaza! 13 öğrenci...

Adana'da öğretim üyesi kadın sürücünün kullandığı otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 13 öğrenci yaralandı.

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