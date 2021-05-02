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Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evde meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı.

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