Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 22:10 Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evde meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608ef944eb132e75ce738eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var Define avcısı feci şekilde can verdi Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü