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  3. 28 Haziran 2017 18:15

Adanada ölümüne serinlik

Adana'da çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanallarında serinliyor.

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Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
Yangına bakıyordu, bir anda kullandığı araç alev topuna döndü
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2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
Video Galeri
Denizde korkutan görüntü
Denizde korkutan görüntü
Video Galeri
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
Fatihte 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi
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Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
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Aşırı sıcaktan bayıldı
Aşırı sıcaktan bayıldı