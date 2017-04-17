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  3. 17 Nisan 2017 22:20

Adanada otomobili taradılar: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da alacak-verecek meselesi yüzünden silahla taranan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölen şahsın eşi, kocasının ayakkabılarını elinden bırakmayarak feryat etti.

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