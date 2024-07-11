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  4. Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti, arkadaşı S.Y. ise yaralandı.

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