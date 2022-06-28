Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol rezervinin değerinin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. İşte heyecan yaratan keşifle ilgili detaylar...

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