Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol rezervinin değerinin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. İşte heyecan yaratan keşifle ilgili detaylar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade238671c81d4452845f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı