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  4. Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar

Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol rezervinin değerinin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı. İşte heyecan yaratan keşifle ilgili detaylar...

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