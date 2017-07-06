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  3. 06 Temmuz 2017 11:45

Adanada PKKnın mahalle yapılanmasına darbe

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 28 kişi adliyeye sevk edildi.

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