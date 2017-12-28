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  3. 28 Aralık 2017 20:10

Adana’da polis karakolu yakınında patlama

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolunun yakınında patlama meydana geldi. Patlama kentin birçok bölgesinden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk gelen bilgilere göre ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi. (İHA)

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