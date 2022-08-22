Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da polislere saldırı: 3 polis yaralandı Adana'da polislere saldırı: 3 polis yaralandı 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 09:20 Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63032032082eff4c404387c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesini ateşe verdi Canlı yayında Bakan Soylu'ya şok suçlama: ''AK Partili eski bakanın ofisini dinletti'' Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı Vali paylaştı: İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video 6'lı masadan ortak paylaşım Yolcu otobüsü alev topuna döndü Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler