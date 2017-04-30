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  3. 30 Nisan 2017 10:20

Adanada şafak vakti 750 polisle operasyon

Adana'da şafak vakti hırsızlık, uyuşturucu satmak, adam yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahısları yakalamak için 750 polis, 136 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

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