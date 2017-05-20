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  3. 20 Mayıs 2017 11:45

Adanada şafak vakti narkotik operasyonu

Adana'da 8 mahallede özel harekat ekipleriyle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 480 gram esrar, 1'i otomatik 3 tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
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Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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İnmek istediği trenin altında kaldı
İnmek istediği trenin altında kaldı
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Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
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Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
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Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı
Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı