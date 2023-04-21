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Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

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Adana etkili olan sağanak ve dolu ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

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