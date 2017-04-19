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  3. 19 Nisan 2017 22:45

Adanada silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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