Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti

Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı.

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