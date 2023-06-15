Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 13:50 Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648aecf33463ee1afc485403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı ''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı katliamı: 7 ölü, çok sayıda yaralı var! Tren raylarında ölümle dans! Makinist zor durdu