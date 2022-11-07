Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 07 Kasım 2022 Pazartesi 17:25 Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşleyerek oyun oynadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6369155249885e5d9568ce93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabine toplantısı başladı Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'deki depremi uyurken hisseden kedilerin görüntüsü olay oldu Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansıyla gündemde Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme İşte dünyanın en güçlü adamı Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada