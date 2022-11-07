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Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma

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Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşleyerek oyun oynadı.

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