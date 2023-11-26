Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:40 Adana’da su borusu aynı yerde ikinci kez patlayınca yollar nehre döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639128362e027768052b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı