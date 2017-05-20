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  3. 20 Mayıs 2017 12:45

Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin hastaneye gitmek için evden çıkan 81 yaşındaki Haci Tan’a ait olduğu öğrenildi.

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Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
Kaçırmaya çalıştıkları kız karateci çıkınca dayak yediler
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İnmek istediği trenin altında kaldı
İnmek istediği trenin altında kaldı
Video Galeri
Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
Yolun ortasında direksiyon başında sızan sürücü trafiği kilitledi
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Adanada şafak vakti narkotik operasyonu
Adanada şafak vakti narkotik operasyonu
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Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
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Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı
Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı