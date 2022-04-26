Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da tefecilere şafak operasyonu Adana'da tefecilere şafak operasyonu 26 Nisan 2022 Salı Saat: 12:00 Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b4b527b21763f67c38d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı