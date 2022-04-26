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Adana'da tefecilere şafak operasyonu

Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

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