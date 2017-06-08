  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Haziran 2017 17:15

Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Gençler ve çocuklar sulama kanalı ile barajlara girerek serinlemeye çalışırken, vatandaşlar parklara akın etti.

Video Galeri
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
Video Galeri
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
Video Galeri
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Video Galeri
Doktor balıkların sırrı halen çözülemedi
Doktor balıkların sırrı halen çözülemedi
Video Galeri
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!
Video Galeri
Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı
Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı