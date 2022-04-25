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  4. Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu

Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında insana ait kafatası ve ceset parçaları bulundu.

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