Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 11:35 Adana'da Seyhan Nehri kıyısında insana ait kafatası ve ceset parçaları bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62665d57741cbd6a1c76af93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...'' Gençler atalarının izinde Conkbayırı'nda Uyumadılar, uyutmadılar! Bir şehrimiz sabaha kadar sokaktaydı Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı! Rusya kalbinden vuruldu Konyaaltı HayatPark’ta 23 Nisan coşkusu İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın'' Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı