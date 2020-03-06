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  3. 06 Mart 2020 10:25

Adana'da yangın: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

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