Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 17:26 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 17:26 Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter su alırken göle düştü. Mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acecabf8a4a851000185e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü 12 terörist daha etkisiz hale getirildi