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  3. 21 Temmuz 2017 23:45

Adanada yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar

Adana’da yeni doğmuş bebek, çanta içerisinde çöp yanına bırakıldı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunan bebek hastaneye götürüldü.

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